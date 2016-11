puls 4 22:15 bis 00:20 Thriller The Sixth Sense USA 1999 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kinderpsychologe Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) kümmert sich um den schwer verhaltensgestörten Jungen Cole (Haley Joel Osment), dessen in Scheidung lebende Mutter nicht mehr alleine mit ihm zurecht kommt. Dabei vernachlässigt er jedoch seine Frau Anna. Nachdem der Junge endlich Vertrauen zu Malcolm gefasst hat, erzählt er ihm, was ihn peinigt: Geister von Toten, die ihn auch körperlich malträtieren.

M. Night Shyamalan beeindruckt mit einem atmosphärisch ausgezeichneten, subtilen und überraschend erzählten Gespenster-Thriller. In den USA zählte "The Sixth Sense" bei einem Einspiel von knapp 270 Mio. Dollar 1999 zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Die Kamera von Tak Fujimoto trägt in Perspektive und Bildkomposition viel zur gespenstischen Atmosphäre bei. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Willis (Dr. Malcolm Crowe) Haley Joel Osment (Cole Sear) Toni Collette (Lynn Sear) Olivia Williams (Anna Crowe) Trevor Morgan (Tommy Tammisimo) Donnie Wahlberg (Vincent Grey) Peter Anthony Tambakis (Darren) Originaltitel: The Sixth Sense Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Tak Fujimoto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16