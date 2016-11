puls 4 18:15 bis 20:15 Thriller Signs - Zeichen USA 2002 2016-11-19 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit er vor sechs Monaten die Ehefrau durch einen Unfall verlor, zweifelt Graham Hess (Mel Gibson), Priester a.D. und Familienvater aus dem ländlichen Pennsylvania, an seinem Gott. Mysteriöse Linien und Kreise, die über Nacht auf Stadionbreite in sein Kornfeld radiert werden, geben dem Patriarch in der Identitätskrise nun den Rest. Unterstützt nur von seinem Bruder Merrill (Joaquin Phoenix) macht er sich daran, das Geheimnis in Eigenregie zu lüften.

M. Night Shyamalan, Schöpfer brillanter Hochglanz-Fantasyfilme in Moll, liefert den stimmungsvollen Gegenentwurf zu den bombastischen Außerirdischenspektakeln von Roland Emmerich und Jerry Bruckheimer. Diesmal mit Mel Gibson in der Hauptrolle ist nach "The Sixth Sense" und "Unbreakable - Unzerbrechlich" ein weiterer Hit für Shyamalan programmiert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mel Gibson (Rev. Graham Hess) Joaquin Phoenix (Merrill Hess) Rory Culkin (Morgan Hess) Abigail Breslin (Bo Hess) Cherry Jones (Officer Caroline Paski) M. Night Shyamalan (Ray Reddy) Patricia Kalember (Colleen Hess) Originaltitel: Signs Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Tak Fujimoto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12