hr2 20:05 bis 23:00 Oper Igor Strawinsky: "The Rake's Progress" Oper in drei Akten und einem Epilog Merken "The Rake's Progress" ("Das Leben eines Wüstlings") ist Igor Strawinskys einzige abendfüllende Oper. Am 11. September 1951 in Venedig uraufgeführt und stürmisch gefeiert erzählt sie in drei Akten von der fortschreitenden Verwahrlosung des Protagonisten Tom Rakewell, eines jungen Mannes mit guten Anlagen, aber leichtfertigen Charakters. Strawinsky erhielt die Anregung zu diesem Stoff durch einen Bilderzyklus des englischen Malers William Hogarth (1697-1764), der den sittlichen Verfall des gesellschaftlichen Lebens im England des 18. Jahrhunderts karikiert und kritisch beleuchtet. Musikalisch nahm sich Strawinsky Anleihen an den Meistern der Oper des 18. Jahrhunderts wie Rossini, Bellini und Mozart. Ihm gelang es dabei, eine eigene musikalische Sprache zu kreieren, ohne den Bereich der Tonalität zu verlassen. hr2-kultur sendet Strawinskys Oper in einer Aufnahme aus dem Opernhaus Helsinki unter der musikalischen Leitung des norwegischen Dirigenten Eivind Gullberg Jensen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Steve Davislim (Tom Rakewell), Hanna Rantala (Anne Trulove), Jaakko Kortekangas (Nick Shadow), Päivi Nisula (Baba), Koit Soasepp (Vater Trulove), Mika Pohjonen (Sellem), Merle Silmato (Mutter Goose), Juha Eskelinen (Wärter des Irrenhauses), Chor und Orche