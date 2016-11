hr2 18:05 bis 19:00 Sonstiges Kulturszene Hessen "Zwischen Augenblick und Ewigkeit - Geschichten von der Zeit". 12. SpardaErzählfestival Merken Die Tradition des mündlichen Erzählens reicht bis in die Anfänge der Menschheit zurück. Ihr zugrunde liegt das menschliche Bedürfnis nach Kommunikation, Austausch und Unterhaltung. Und doch war die freie Erzählkunst in Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beinahe ausgestorben. Im digitalen Zeitalter wird sie zunehmend wiederentdeckt und präsentiert sich erstaunlich vielfältig und lebendig. Zum Beispiel in Kassel auf dem alljährlichen SpardaErzählfestival. Anfang Oktober traten hier zum bereits 12. Mal international renommierte Erzählerinnen und Erzähler auf und unterhielten ihr Publikum mit Geschichten rund um das Thema "Zeit", unter ihnen der Niederländer Raymond den Boestert, die Österreicherin Frau Wolle alias Karin Tscholl und André Wülfing aus dem Ruhrgebiet. Mit dabei auch die Drittklässler der Johann-Friedrich-Krause-Schule aus Schauenburg, die in einer Erzählwerkstatt mit Festival-Leiterin Gudrun Rathke eigene Zeit-Geschichten erfanden und auch selbst erzählten. Ein Querschnitt durch das Festival mit Juliane Spatz. In Google-Kalender eintragen