Erstklassig besetzte Romantic Comedy, mit der Til Schweiger einen Volltreffer landete. Die Liebe von Nora Tschirner und dem machohaften Szenereporter wird von Alltag und Exbeziehungen ordentlich auf die Probe gestellt. Pointenreiche Unterhaltung garantiert! Auch bei Anna und Ludo ist nach zwei Jahren Beziehung endgültig der Alltag eingezogen. Sie ist von seinem Macho-Gehabe immer mehr genervt und er ist frustriert, dass die Leidenschaft allmählich flöten ging. Da taucht Ludos raffinierte Exfreundin Marie auf und beginnt wieder, den Kopf des ehemaligen Szenereporters zu verdrehen. Als auch Annas Ex, der Frauenversteher Ralf, auftaucht, ist endgültig Feuer am Dach. Die Liebe von Anna und Ludo wird auf eine harte Probe gestellt. In Google-Kalender eintragen