Bayern 4 12:05 bis 13:00 Sonstiges Divertimento Merken <bk>Rudolf Kattnigg: "Peitschentanz" (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Willy Mattes)<ek><bk>Henry Balfour Gardiner: "Shepherd Fennel's Dance" (The New London Orchestra, Leitung: Ronald Corp)<ek><bk>Eric Coates: "First meeting" (Michael Ponder, Viola; Eugene Asti, Klavier)<ek><bk>Erich Wolfgang Korngold: "Viel Lärm um nichts", Suite (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Franz-Paul Decker)<ek><bk>Peter Hope: "Jaunting car" (The New London Orchestra, Leitung: Ronald Corp)<ek><bk>Arthur Sullivan: "Victoria and Merrie England", Ballettsuite Nr. 1 (BBC Concert Orchestra, Leitung: Owain Arwel Hughes)<ek>. In Google-Kalender eintragen