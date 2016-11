DR Kultur 19:05 bis 00:00 Oper Richard Wagner: "Die Walküre" Erster Tag des Bühnenfestspiels "Der Ring des Nibelungen" Merken Minutenlanges Tremolo auf einem Ton - so beginnt die "Walküre" und erzeugt ein Gefühl der Finsternis, eine Welt aus Unheil und Angst. Dann mischen sich dumpfe Bässe dazu - es wird in großer Lautstärke permanent geschoben und gezogen. Pauken und Bläser fahren wie Blitze dazwischen. Ein Sturm der Elemente, der zum Sturm der Herzen wird. Schöner Wohnen bei den Hundings - wir werden in ein aufgeladenes zwischenmenschliches Verhältnis geradezu hineingezogen. Man könnte Wagners "Walküre" als die eigentliche Musiktragödie des "Ring" betrachten, ein Superlativ von Leid, Schmerz und Verzweiflung, wie Wagner selbst bekannte, alles ist auf leidenschaftliche Erkenntnis der Willens- und Machtlosigkeit getrimmt. Wotan hat den Ring nicht an die Rheintöchter zurückgegeben - ein großes Glück für die abendländische Musikgeschichte. So wird aus dem einmaligen Unrecht ein sich fortsetzendes, wachsendes Unheil mit Auswirkungen für die ganze Welt und alle Opernfans - die "Ring"-Welt hat dabei Symbolcharakter. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christopher Ventris (Siegmund, Tenor), Georg Zeppenfeld (Hunding, Bass), John Lundgren (Wotan, Bariton), Heidi Melton (Sieglinde, Sopran), Catherine Foster (Brünhilde, Sopran), Sarah Conolly (Fricka, Mezzosopran), Caroline Wenborne (Gerhilde, Sopran), Dar