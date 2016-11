DR Kultur 18:05 bis 19:00 Sonstiges Feature Warum Herr Ziegenfuß nach Afrika muss Merken Der Schädel lag schon im Wohnzimmerschrank, als Gerhard Ziegenfuß ein Kind war. Ein Geschenk des Großonkels, eines Missionars in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Angeblich der Schädel eines bekehrten Herero-Häuptlings. Viele Jahrzehnte später macht Ziegenfuß sich Gedanken: Wieso wurde der Schädel einst überhaupt an seine Familie in Deutschland geschickt? Muss er nicht dort bestattet werden, wo er herstammt? Herr Ziegenfuß beschließt, der Geschichte dort auf den Grund zu gehen, wo sie begonnen hat: in Afrika. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martin Engler, Katrin Jaehne, Oliver Nitsche, Sylvia Rentmeister, Tom Vogt Regie: Antje Vowinckel