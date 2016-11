DR Kultur 14:30 bis 16:00 Magazin Vollbild Das Filmmagazin Vorgespult: "Florence Foster Jenkins" - "Sparrows" - "Kater" / Das Ende des Sozialstaats: Ken Loachs Drama "Ich, Daniel Blake" / Arrival! Ein linguistischer Alienfilm / Ohnmächtige Rebellion: das österreichische Drama "Einer von uns" / Fiktionalisierte Katastrophe: der Spielfilm "Deep Water Horizon" / Aufbruch der Frauen: Die Kinotour "Femmes Totales" / Top Five: "Aliens als Projektionsfläche der Menschheit" Merken Vorgespult: "Florence Foster Jenkins" - "Sparrows" - "Kater" / Das Ende des Sozialstaats: Ken Loachs Drama "Ich, Daniel Blake" / Arrival! Ein linguistischer Alienfilm / Ohnmächtige Rebellion: das österreichische Drama "Einer von uns" / Fiktionalisierte Katastrophe: der Spielfilm "Deep Water Horizon" / Aufbruch der Frauen: Die Kinotour "Femmes Totales" / Top Five: "Aliens als Projektionsfläche der Menschheit" In Google-Kalender eintragen Moderation: Susanne Burg