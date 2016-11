Deutschlandfunk 20:05 bis 22:00 Sonstiges "Tower of Babel" Merken "Tower of Babel" von Robert Wilson ist das diesjährige Gewinnerstück beim Deutschen Hörspielpreis der ARD. Die Jury begründet ihr Urteil: "Präzise und meisterlich ausgeführt im Detail, ohne jeden Behelf durch Meta-Ebene und didaktischen Kommentar - Robert Wilson schuf [...] einen monumentalen Beweis menschlichen Seins in all seinen Ausdrucksformen." "Tower of Babel" ist ein Gemeinschaftswerk vom Hessischen Rundfunk mit der BBC, dem Norddeutschen Rundfunk, Rundfunk Berlin Brandenburg und dem Südwestrundfunk. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Cécil Brune, Edith Clever, Christina Drechsler, Lisa Genze, Ilie Gheorghe, Traute Hoess, Jürgen Holtz, Inge Keller, Lydia Koniordou, Stefan Kurt, Jonathan Meese, Christopher Nell, Fiona Shaw Regie: Robert Wilson, Tilmann Hecker Musik: Dom Bouffard, Hal Wilner