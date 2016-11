Deutschlandfunk 09:10 bis 10:00 Sonstiges Das Wochenendjournal 24 Stunden auf der Flucht: Das Rollenspiel "Youth on the run" in Großkorgau Merken 24 Stunden auf der Flucht: Das Rollenspiel "Youth on the run" in Großkorgau In Google-Kalender eintragen Moderation: Sabine Demmer