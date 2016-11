ZDF 12:20 bis 13:05 Dokusoap Der Haustier-Check D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Haustierexpertin Kate Kitchenham erklärt, worauf bei der Anschaffung eines tierischen Mitbewohners geachtet werden sollte. Kate hilft Sonja und ihrem Auslandshund PJ, den große Ängste vor dem Flur plagen. Zudem zeigt sie, wie glücklich man auch mit älteren oder kranken Tieren aus dem Tierschutz sein kann. Jan-Eike lernt zwei passende tierische Mitbewohner für sein WG-Leben kennen. In dieser Folge gibt es ein Wiedersehen mit Auslandshund PJ, der Dank Kates Vermittlung bei Sonja ein neues Zuhause gefunden hat. Der Rüde, der nur knapp einer Tötungsstation entkam, hat sich mittlerweile gut bei Sonja und ihrem Sohn Jonas eingelebt. Die beiden lieben die Kuschelstunden, das Spiel und die täglichen Spaziergänge mit dem freundlichen und aufgeschlossenen Hund. PJ ist ein "Hauptgewinn". Doch es gibt ein Problem: Der Hund hat Angst davor, den Flur zu durchqueren. Da helfen kein Bitten und auch keine Leckerchen. PJ bleibt wie angewurzelt stehen. Kates Vermutung: Irgendeine schlimme Erfahrung in seiner Vergangenheit muss Auslöser für seine Angst sein. Doch Hundeexpertin Kate weiß: Eine solche Prägung ist stark, aber nicht irreversibel. Und so zeigt sie Sonja, wie PJ den Weg durch den Flur mit der richtigen Unterstützung meistern kann. Unzählige Hunde und Katzen warten in Tierheimen auf ein neues Zuhause. Besonders schwer haben es Tiersenioren, arme Pfoten mit Handicap oder welche, die Medikamente brauchen. Dass ein Leben mit solchen Mitbewohnern aber keine Last, sondern auch viel Freude bedeutet, zeigt Kate Kitchenham am Beispiel eines ehemaligen Tierheim-Bewohners: Kater Mikesch. Der hat eine Viruserkrankung und fand deshalb lange Zeit keinen Besitzer. Nun lebt er bei der 80-jährigen Irmgard, die bei der Tierpflege von zwei Nachbarinnen tatkräftig unterstützt wird. Die Seniorin, die nach dem Tod ihrer alten Katze keinen Lebensmut mehr hatte, ist mit und durch Mikesch noch einmal so richtig aufgeblüht. Dass der Kater bei Irmgard der "Hahn im Korb" ist, sieht man seiner Figur allerdings auch ein bisschen an. Doch Kate hat viele Tipps, die Mikesch wieder schlank und fit machen. Für Student Jan-Eike geht es heute zu einem besonderen Kennenlernen ins Tierheim Iserlohn. Kate hat dort zwei Hundekandidaten gefunden, die gut zu seinem turbulenten WG- und Großstadtleben passen könnten. Podenco Scott entspricht zwar nicht der optischen Vorstellung des Dortmunders, doch die Tierexpertin hat vor allem sein offenes Wesen und seine Selbstsicherheit überzeugt. Jan-Eike ist skeptisch: Er findet den Rüden zu groß, aber zumindest vom Charakter her überzeugend. Der zweite Kandidat ist Mika. Der ist nicht nur kleiner, sondern auch bereits ganz gut erzogen. Doch auch hier scheint der Funke zunächst nicht richtig überzuspringen. Ob es dennoch ein Happy End für Scott oder Mika gibt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kate Kitchenham Originaltitel: Der Haustier-Check

