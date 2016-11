ORF 2 11:15 bis 12:55 Drama Sisi I, D, A 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nur langsam erholt sich Sisi vom Verlust ihrer Tochter Sophie. Die Fürsorge Franz-Josephs und die Freundschaft zu Erzherzog Maximilian führen zur Rückkehr nach Wien. Rudolf wird geboren. Das Reich hat endlich den ersehnten Thronfolger. Mit neuer Stärke setzt sie sich gegen Schwiegermutter Sophie durch. Sisi selbst bestimmt die Erziehung ihrer Kinder. Aufopfernd sorgt sie im Italien-Krieg für die verwundeten Heimkehrer. Das Volk liebt sie mehr denn je. Die Krise in Ungarn spitzt sich zu. Sisi wird zur Schlüsselfigur für die Zukunft des Kaiserreiches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cristiana Capotondi (Kaiserin Elisabeth) David Rott (Kaiser Franz Joseph) Martina Gedeck (Erzherzogin Sophie) Fritz Karl (Graf Andrassy) Licia Maglietta (Herzogin Ludovika) Franziska Sztavjanik (Gräfin Sophie Esterházy) Christiane Filangieri (Helene Herzogin in Bayern) Originaltitel: Sisi Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ivan Cotroneo, Monica Rametta, Christiane Sadlo Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Pino Donaggio Altersempfehlung: ab 12

