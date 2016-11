ORF 2 09:35 bis 11:15 Drama Sisi I, D, A 2009 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sie ist eine moderne Frau ihrer Zeit. Aus Liebe wird sie Kaiserin von Österreich. Das Leben im goldenen Käfig des Wiener Hofes empfindet sie als Qual. Man nimmt ihr die Kinder, bestimmt jedes Detail ihres Alltags. Sisi nimmt den Kampf gegen ihre allmächtige Schwiegermutter auf. Schritt für Schritt erwirbt sie ihre Freiheit wieder bis sie als ebenbürtige Partnerin und geliebte Kaiserin an die Seite ihres Mannes tritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cristiana Capotondi (Kaiserin Elisabeth) David Rott (Kaiser Franz Joseph) Martina Gedeck (Erzherzogin Sophie) Fritz Karl (Graf Andrassy) Licia Maglietta (Herzogin Ludovika) Franziska Sztavjanik (Gräfin Sophie Esterházy) Christiane Filangieri (Helene Herzogin in Bayern) Originaltitel: Sisi Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ivan Cotroneo, Monica Rametta, Christiane Sadlo Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Pino Donaggio Altersempfehlung: ab 12