ORF 1 00:55 bis 02:25 Komödie Herztöne D 2013 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Scharfzüngig, top besetzt und ein Insider-Roman als Ideenlieferant! In der pointenreichen Liebeskomödie nach Motiven des Bestsellers von Katja Kessler sucht ein sympathisches "gossip girl" nach ihrem ganz persönlichen Rezept zum Glücklichsein. Mittendrin: Allrounderin Mirjam Weichselbraun als wahrhaft königliche Thronfolgerin Dänemarks. Schon als Kind träumte sich Lissie in die Welt der Schönen und Reichen. Ein Job als Klatschreporterin soll ihr alle Türen zu den Royals öffnen, doch leider steckt Lissies junge Karriere gnadenlos fest. Ihre abgebrühte Chefin Carmen spricht ihr jeglichen Killerinstinkt ab und weigert sich, sie zu fördern. Rettung scheint eine stürmische Nacht mit dem smarten Paul zu bringen, der sich überraschend als Verlobter der dänischen Kronprinzessin entpuppt. Dem nicht genug, hat er Lissie ein "kleines Geschenk" hinterlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Ulrich (Lissie Lensen) Pasquale Aleardi (Paul Ingwersen) Peter Prager (Johannes Ingwersen) Andrea Sawatzki (Carmen Klausen) Mira Bartuschek (Anne) Trystan Wyn Puetter (Gregor) Christian Näthe (Claudius) Originaltitel: Herztöne Regie: Sven Bohse Drehbuch: Birgit Maiwald Musik: Jessica de Rooij

