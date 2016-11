ORF 1 09:30 bis 09:55 Show 1, 2 oder 3 Gut zu Huf D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Heute geht es tierisch zu bei "1, 2 oder 3". Ob Pferd, Giraffe oder Nilpferd: Viele Säugetiere zählen zu den Huftieren. Doch was sind Paarhufer, und warum sind Steinböcke gute Kletterer? Zu Gast im Studio ist Zoologin Dr. Tanja Ruch. Sie hat ein Schwein und eine Ziege mitgebracht und erklärt, weshalb Schweine zu den Paarhufern gehören. Warum brauchen die Wildpferde keine Hufeisen, und weshalb sind die Flusspferde so gute Schwimmer? Über 200 verschiedene Tierarten gehören zu den Paarhufern, wie Schweine, Ziegen, Flusspferde und Giraffen. Es gibt allerdings auch Huftiere, die nicht als Paarhufer, sondern als Unpaarhufer bezeichnet werden. Zu ihnen zählen beispielsweise Esel und Pferde. Was es über Pferdehufe zu wissen gibt, hat sich die zehnjährige Lisa aus Offenbach vom Hufschmied persönlich erklären lassen. Sie hilft dem Hufschmied des Rosenhofs in Bruchköbel beim Wechseln des Hufbeschlags ihres Lieblingspferdes. Wie oft müssen Hufbeschläge gewechselt werden? Wie wechselt man sie, und wieso tut der Hufwechsel dem Pferd nicht weh? Diese Fragen klärt Lisa auf. Ob so ein Hufeisen tatsächlich Glück bringt, versuchen Elton und Piet herauszufinden. Werden sie am Ende Glück haben? Die Kandidaten kommen heute aus Paderborn (Deutschland), Aspach im Innkreis (Österreich) und Sofia (Bulgarien). Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab