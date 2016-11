ORF 1 06:35 bis 07:00 Trickserie Die Jagd nach dem Kju Wang Filmstar Ardelia I 1999 Stereo Merken Diesmal gelingt es Yagor tatsächlich, den Kju-Wang zu stehlen und er wähnt sich schon der neue Herzog im Palast von Venedig zu sein. Getarnt als der große Regisseur Fetuccini gibt Yagor vor, in Venedig einen gigantischen Film drehen zu wollen. Ardelia soll die weibliche Hauptrolle in dem Meisterwerk spielen und ist ganz aus dem Häuschen. Die Dreharbeiten sind aber das wahre Chaos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Marco & Gina Regie: Enzo d'Alò Drehbuch: Romano Scarpa