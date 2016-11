Schweiz 2 21:00 bis 22:20 Tennis Tennis: ATP World Tour Finals London, Halbfinal 2016 Stereo Live HDTV Merken Die ATP World Tour Finals werden vom 13. bis zum 20 November in der Londoner O2 Arena ausgetragen. Seit 2009 ist London Austragungsort des prestigeträchtigen Turniers, das die ATP World Tour abschließt. Als Titelverteidiger im Einzel wird Novak Djokovic auftreten. Im letztjährigen Finale besiegte er Roger Federer (6:3, 6:4). In den letzten Jahren gewann der Serbe das Turnier vier Mal in Folge (2012, 2013, 2014 und 2015). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie