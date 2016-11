Schweiz 2 11:40 bis 13:05 Trickfilm Sinbad - Der Herr der sieben Meere USA 2003 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die hinterlistige Eris, Göttin des Chaos, spielt ein übles Spiel mit schlimmen Folgen. Für einen kurzen Augenblick schlüpft sie in die Haut von Seefahrer Sinbad und entwendet aus einem Schloss im Königreich Syracuse das Buch des Friedens. Der echte Sinbad wird darauf festgenommen und von einem Gericht zum Tode verurteilt. Prinz Proteus aber ist von der Unschuld seines Jugendfreundes überzeugt. Er erklärt sich bereit, den Platz seines Freundes hinter Gittern einzunehmen, damit Sinbad das gestohlene Buch wiederfinden und zurückbringen kann. Als Sinbad mit seinem Schiff losfährt, gelingt es Marina, der Verlobten des Prinzen, unbemerkt an Bord zu schleichen. Sinbad ist von der Anwesenheit der selbstsicheren Marina wenig begeistert und sperrt sie ein. Bald danach schickt die Chaosgöttin Eris ein Meeresungeheuer, um Sinbad von seinem Vorhaben abzubringen. Mit Marinas tatkräftiger Unterstützung gelingt es dem Abenteurer, das Ungeheuer zu besiegen. Als das kleine Schiff während des Sturms von riesigen Felsen zermalmt zu werden droht, rettet Marina Sinbad und seine Mannschaft vor dem sicheren Tod. Sie steuert das Schiff durch die gefährliche Meeresenge und bringt es aufs offene Meer in Sicherheit. Mit "Sinbad - Der Herr der sieben Meere" haben die Disney-Studios einmal mehr auf einen klassischen Stoff zurückgegriffen. Die Geschichte des Abenteurers Sinbad wurde kindergerecht aufbereitet und mit einer schönen Liebesgeschichte angereichert. Für die englische Originalfassung konnten Star wie Brad Pitt und Catherine Zeta-Jones als Sprecher gewonnen werden. In der deutschen Synchronfassung ist es Benno Fürmann, der Sindbad seine Stimme lieh. Die schöne Marina wird von Jasmin Tabatabai geprochen. Das Schweizer Fernsehen zeigt "Sinbad - Der Herr der sieben Meere" in Zweikanalton sowohl in der deutschen wie auch in der englischen Originalfassung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Benno Fürmann (Sinbad) Jasmin Tabatabai (Marina) Daniela Hoffmann (Eris) Originaltitel: Sinbad: Legend of the Seven Seas Regie: Tim Johnson, Patrick Gilmore Drehbuch: John Logan Kamera: Seth Engstrom Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 6

