Schweiz 2 06:50 bis 07:30 Krimiserie Castle Countdown USA 2011 HDTV Merken Die Polizei macht sich unter der Führung von Heimatschützer Fallon auf die fieberhafte Suche nach der Bombe, deren Zeitzünder erbarmungslos tickt. Derweil versuchen Castle und Beckett, gefangen in einem Kühllaster, der eisigen Todesfalle zu entrinnen, die sie mit dem tiefgefrorenen Jamal Alhabi teilen. Als Alexis ihren Vater vermisst meldet, ignoriert Captain Montgomery unter dem Druck der Ereignisse die Nachricht. Ryan hingegen ahnt, dass Castle und Beckett auf eigene Faust weiterermittelt haben und ihnen etwas zugestossen sein muss. Castle und Beckett können im letzten Moment vor dem Kältetod gerettet werden. Danach wird die Jagd nach einem Täter, der sein wahnsinniges Projekt mit Gewalt vorwärtstreibt, mit vereinten Kräften fortgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Jon Huertas (Javier Esposito) Adrian Pasdar (Agent Mark Fallon) Bahar Soomekh (Nazihah Alhabi) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Shalisha Francis Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12