Schweiz 1 00:50 bis 01:40 Serien Ray Donovan Folge: 5 Wer den Stock hat USA 2013 2016-11-19 03:10 Dolby Digital HDTV Merken Seit ihm sein FBI Kontakt mitgeteilt hat, dass die Ermittlungen gegen seinen Vater eingestellt wurden, ist Ray angespannt. Als Avi herausfindet, wer der Mann ist, der sich mehrmals heimlich mit Mickey getroffen, brechen Ray und er in dessen Wohnung ein. Dort finden sie an einer Wand Bilder von Ray, Ezra und Lee. Kopfzerbrechen macht Ray auch Ashley, die sich mit Handschellen an seine Badewanne gefesselt hat und ihn zum Sex zwingen will. Ezra hatte einen Autounfall und wirkt immer verwirrter. Als Mickey ihn besucht, droht er vollends durchzudrehen. Doch kann er sich zu Rays grosser Bestürzung wenig später nicht mehr an das Gespräch erinnern. Bunchy hat sich in der Zwischenzeit mit dem Geld, das er als Schmerzensgeld bekommen hat, ein Velo gekauft - und ein Haus. Terry findet heraus, weshalb Frances keine Zeit für ihn hat. Und Bridget ruht sich mit Marvin Gaye aus, während ihr Bruder sich besäuft und Abby, immer noch aufgewühlt wegen Conors Schlägerei, in Rays Büro fährt. Sie findet den Schlüssel zu seiner Stadtwohnung und beschliesst, dort auf ihn zu warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Ray Donovan) Paula Malcomson (Abby Donovan) Eddie Marsan (Terry Donovan) Dash Mihok (Bunchy Donovan) Steven Bauer (Avi) Katherine Moennig (Lena) Jon Voight (Mickey Donovan) Originaltitel: Ray Donovan Regie: Daniel Attias Drehbuch: Sean Conway Kamera: Loren S. Yaconelli Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 16

