VOX 17:55 bis 19:10 Magazin hundkatzemaus Rai Reiten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken hundkatzemaus-Moderatorin Diana Eichhorn möchte herausfinden, was es mit dem Rai Reiten auf sich hat und besucht Tessa Bauer vom Rai Ausbildungszentrum in Süddeutschland. Tessa zeigt Diana, was diese Reitweise ausmacht, worauf es ankommt und wie die Pferde ausgebildet werden. Und Tessa Bauer hat einen Plan: Wenn Diana sich gut anstellt, soll sie nach ihrer Probereitstunde eine Gastrolle bei den Süddeutschen Karl-May-Festspielen übernehmen. Eine Generalprobe gibt es nicht, eine kurze Besprechung mit dem Regisseur muss ausreichen. Diana wird ins kalte Wasser geworfen. Ob das gutgeht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Eichhorn Gäste: Gäste: Frank Weber (Tierschutzexperte) Originaltitel: hundkatzemaus