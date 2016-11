Servus TV 03:40 bis 04:50 Krimiserie Copper Griechisches Feuer USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Elizabeth Haverford (Anastasia Griffith) muss erkennen, dass sie mit Annies Auslieferung an deren mutmaßlichen Vater Reilly einen großen Fehler begangen hat. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Robert Morehouse (Kyle Schmid), der jedoch selbst bis zum Hals in Problemen steckt. Ein kanadischer Geschäftspartner entpuppt sich nämlich als glühender Anhänger der Südstaaten, der einen Anschlag auf New York plant? Packende Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Haverford) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Franka Potente (Eva Heissen) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Tessa Thompson (Sara Freeman) Originaltitel: Copper Regie: Larysa Kondracki Drehbuch: Frank Pugliese Kamera: Paul Sarossy Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 16

