Servus TV 00:45 bis 02:50 Filme Million Dollar Baby USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frankie (Clint Eastwood) leitet mit seinem alten Freund Eddie (Morgan Freeman) ein kleines Boxstudio in einem heruntergekommenen Viertel in Los Angeles. In Frankies Leben ist einiges schief gelaufen, seine Karriere als Boxer musste er frühzeitig beenden und als Trainer und Manager ist ihm das skrupellose Boxgeschäft eher zuwider. Deshalb hat auch keiner seiner Schützlinge bisher große Kämpfe bestritten. Eines Tages trifft Frankie die 30-Jährige Kellnerin Maggie (Hilary Swank). Trotz ihres Alters träumt Maggie davon, Profi-Boxerin zu werden, und möchte, dass Frankie sie trainiert. Nach anfänglichem Zögern willigt der mürrische Boxlehrer schließlich ein. Zu Frankies Erstaunen entwickelt sich Maggie zu einer hervorragenden Boxerin, schlägt eine Gegnerin nach der anderen und gilt bald als größte Herausforderin der amtierenden Weltmeisterin. Der entscheidende Kampf um den WM-Titel findet in Las Vegas statt, gegen eine Deutsche, die für ihren brutalen, oft unfairen Kampfstil berüchtigt ist. Frankie weiß, für Maggie wird es ein Kampf auf Leben und Tod. Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin und Bester Nebendarsteller - mit gleich vier Oscars ausgezeichnet wurde Clint Eastwoods "Million Dollar Baby". Es war die immerhin schon 25. Regiearbeit Eastwoods, und sein 58. Film als Schauspieler. Kein anderer Hollywood-Regisseur und Schauspieler kann ein derart reichhaltiges und auch qualitativ hochwertiges Alterswerk aufweisen. "Million Dollar Baby" ist nicht nur ein spannender Film über den Boxsport, sondern auch ein eindringliches Drama über Leben und Tod, Liebe und Verlust. Herausragend neben Eastwood in der Rolle des Boxtrainers Frankie die Oscar gekrönten Leistungen von Hilary Swank und Morgan Freeman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Frankie Dunn) Hilary Swank (Maggie Fitzgerald) Morgan Freeman (Eddie Scrap-Iron Dupris) Jay Baruchel (Danger Barch) Mike Colter (Big Willie Little) Lucia Rijker (Billie 'The Blue Bear') Anthony Mackie (Shawrelle Berry) Originaltitel: Million Dollar Baby Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Paul Haggis Kamera: Tom Stern Musik: Clint Eastwood Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 238 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 58 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 58 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 58 Min.