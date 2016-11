Servus TV 22:45 bis 00:45 Actionfilm Stealing Rembrandt - Klauen für Anfänger DK, GB 2003 2016-11-19 02:15 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mick und sein Sohn Tom verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Kleinkriminelle. Eines Tages bekommen sie den Auftrag, ein Kunstwerk aus dem Museum zu stehlen - und nehmen aus Versehen Dänemarks einzigen Rembrandt mit. Von nun an sind nicht nur Polizei und Interpol hinter den beiden her, sondern auch die gesamte dänische Unterwelt. Liebenswerte dänische Gauner-Komödie von Jannik Johansen, die auf einer wahren Begebenheit beruht. In den Hauptrollen Lars Brygmann und Jakob Cedergren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Brygmann (Mick) Jakob Cedergren (Tom) Nikolaj Coster-Waldau (Kenneth) Nicolas Bro (Jimmy) Sonja Richter (Trine) Paprika Steen (Charlotte) Gordon Kennedy (Christian) Originaltitel: Stealing Rembrandt Regie: Jannik Johansen Drehbuch: Anders Thomas Jensen, Jannik Johansen Kamera: Eric Kress Musik: Antony Genn Altersempfehlung: ab 12