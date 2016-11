Servus TV 20:15 bis 22:45 Abenteuerfilm Monte Cristo GB, USA, IRL 2002 Nach dem Buch von Alexandre Dumas Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Actiongeladenes Abenteuerkino: Aus Neid und Eifersucht wird Edmond Dantès (Jim Caviezel) von seinem besten Freund Fernand Mondego (Guy Pearce) verraten und im Verlies der Gefängnisinsel Chateau d'If eingesperrt. In seiner Abwesenheit nutzt Mondego die Gunst der Stunde und heiratet Dantès Verlobte Mercedes. Im Gefängnis lernt Dantès den Geistlichen Abbé Faria (Richard Harris) kennen, der ihn unter seine Fittiche nimmt und ihm von einem Schatz erzählt. Als Abbé stirbt und Dantès die Flucht gelingt, begibt er sich auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug... Regisseur Kevin Reynolds gelang bereits 1991 mit "Robin Hood - König der Diebe" mit Kevin Costner eine zeitgerechte und erfolgreiche Neuverfilmung einer altbekannten Vorlage. Auch diesmal schafft er mithilfe seiner beiden grandiosen Hauptdarsteller eine spektakuläre Neuverfilmung des Literaturklassikers von Alexandre Dumas, die durch Temporeichtum und Intensität besticht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caviezel (Edmond Dantès / Graf von Monte Cristo) Guy Pearce (Fernand Mondego / Graf von Morcerf) Richard Harris (Abbé Faria) Dagmara Dominczyk (Mercedès Iguanada) James Frain (J. F. Villefort) Michael Wincott (Armand Dorleac) Albie Woodington (Danglars) Originaltitel: The Count of Monte Cristo Regie: Kevin Reynolds Drehbuch: Jay Wolpert Kamera: Andrew Dunn Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 12