Servus TV 18:35 bis 19:05 Dokumentation Fast vergessen Rudolf Rieß - Xylograph Rudolf Rieß - Xylograph D 2010 Holzschnitte gehören zu den ältesten mechanischen Vervielfältigungsmethoden. Rudolf Rieß beherrscht sie perfekt. Unzählige, kaum erkennbare Punkte arbeitet er mit Grabstichel und Stechbeitel ins Holz, bis daraus eine Vorlage für den Druck entsteht. Eigentlich ist er schon im Rentenalter, aber ans Aufhören denkt er nicht: Zuvor will er noch sein Wissen an die russische Doktorandin Sofya Vorontsova weiter geben, die seine Werkstatt übernehmen soll. Originaltitel: Fast vergessen - Handwerkliches Erbe