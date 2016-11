Servus TV 12:45 bis 13:45 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1989 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Tierarztpraxis von Siegfried Farnon und James Herriot ist einiges los. Während sich Herriot eine Fahrt über Maulwurfshügel gönnt, benötigt Farnon viel Kraft, nicht die Nerven zu verlieren. Denn seit Neuestem herrschen Sparmaßnahmen im Hause Farnon und Siegried sieht nicht ein, warum er für die Reparatur des Staubsaugers oder des Autos aufkommen soll. Indes kommt es auf einer Farm zum Ausbruch einer Seuche und Farnon soll nun seine Arztbesuche mit dem Fahrrad absolvieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James/James Herriot) Robert Hardy (Siegfried/Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen/Helen Herriot) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Thora Hird (Mrs. Clarke) Ray Mangion (Franco Pedretti) Dave Hill (Bert Longshaw) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Tony Virgo Drehbuch: James Herriot, Johnny Byrne Kamera: Steve Saunderson Musik: Johnny Pearson

