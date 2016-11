Servus TV 12:40 bis 13:30 Dokumentation Fahrt ins Risiko Der Sichuan-Tibet-Highway D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Sichuan-Tibet-Highway ist die wichtigste Verkehrsader Chinas im Himalaya. Über 2.200 Kilometer führt er durch tief eingeschnittene Flusstäler und über steile Gebirgspässe hoch aufs Dach der Welt. Die Dokumentation begleitet zwei Lkw-Fahrer auf ihrer gefährlichen Reise entlang abgelegener tibetischer Dörfer und beeindruckender Landschaften. Mehrere Tausend Höhenmeter müssen die Fahrer auf ihrer riskanten Route überwinden. Bei Regen setzen sich ganze Berghänge in Bewegung. Immer wieder werden Fahrzeuge in die Tiefe gerissen, und ständig muss die Straße repariert werden. Auch Touristen, Radfahrer und Pilger quälen sich die Straße hoch in den Himalaya. Bei Regen und Nebel, selbst bei Schnee und Eis, fahren sie vier Wochen lang über 5.000 Meter hohe Pässe, um ihr Ziel Lhasa zu erreichen, die Hauptstadt Tibets. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fahrt ins Risiko Regie: Eberhard Rühle Kamera: Pengfei Zheng, Dongwang Xu