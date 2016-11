tagesschau24 15:30 bis 16:00 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Lebensversicherung: Wie Kunden aus dem Vertrag getrickst werden / Trotz Arbeit kaum Rente: Wem droht die Altersarmut? / Smartphone: Warum sind Mobilfunk-Tarife in Deutschland so teuer? / Selbstversuch: Wie sicher ist das autonome Fahren? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken * Wie Lebensversicherungen Kunden loswerden wollen Derzeit erhalten Kunden von Lebensversicherungen Schreiben, mit denen sie zur Kündigung "animiert" werden. Vor allem Personen, die Altverträge mit hohen garantierten Zinszahlungen haben, wollen die Versicherer lieber loswerden. * Ein Leben lang gearbeitet und im Alter doch nichts im Portemonnaie Viele ahnen nicht, wie groß die Not vieler Rentner und Renterinnen wirklich ist. Schon heute kämpfen viele täglich um das finanzielle Überleben. Wissenschaftler warnen jetzt, dass sogar heutige Durchschnittsverdiener später arm sein werden. * Warum sind Mobilfunk-Tarife in Deutschland so teuer? Facebook, Videos, Navigation? Smartphones brauchen immer mehr Datenvolumen. Doch das ist bei uns in Deutschland teurer als in vielen EU-Nachbarländern. Warum ist das so? "Plusminus" nimmt den Mobilfunkmarkt unter die Lupe. * Selbstversuch: Wie sicher ist das autonome Fahren? Wie fühlt es sich an, wenn man in einem selbstfahrenden Auto sitzt und die Verantwortung komplett an das System übergibt? Ist es wirklich sicher? "Plusminus" hat einen Selbstversuch unternommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcus Bornheim Originaltitel: Plusminus