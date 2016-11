tagesschau24 09:15 bis 10:00 Dokumentation Antrag auf Asyl: Die Entscheider D 2016 Live TV Merken Für diese Reportage gewährt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge exklusiv Einblicke in sein Innenleben. Zum ersten Mal durfte ein Kamerateam bei den Besprechungen im engsten Führungszirkel um Frank-Jürgen Weise dabei sein. Autor Michael Richter beobachtete die Entscheider wochenlang bei ihrer Arbeit und sprach mit ihnen über die Herausforderungen, jeden Tag Schicksal spielen zu müssen. Und er dokumentiert die Situation von Flüchtlingen, die viel zu lange auf die Entscheidungen des Amtes warten müssen, ob sie in Deutschland bleiben dürfen. "Können Sie mir jetzt erläutern, warum Sie nach Deutschland gekommen sind? Jetzt haben Sie die Gelegenheit, mir Ihre Fluchtgründe zu schildern." Entscheider Jochen Otten hört konzentriert zu, als Abdulahi Mohamed, ein junger Flüchtling aus Somalia, mithilfe eines Dolmetschers berichtet, was ihn dazu bewegt hat, seine Heimatstadt Mogadischu zu verlassen. Der Somalier ist einer von Hunderttausenden Flüchtlingen, die in Deutschland um Asyl bitten. Entscheider wie Jochen Otten befinden darüber, ob sie bleiben dürfen. Die Arbeit ist härter geworden seit dem Ansturm der vielen Flüchtlinge im Jahr 2015. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steht unter massivem Druck. Bis zum Jahresende hat Bundesamtschef Frank-Jürgen Weise versprochen, werden alle Altfälle bearbeitet sein. Wie diese Herkulesaufgabe bewältigt wird, für die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge komplett umgekrempelt wurde, beobachtet Grimme-Preisträger Michael Richter exklusiv. Mitten in der größten Arbeitsbelastung musste die neue Führung seit September 2015 alte Strukturen auf den Kopf stellen. "Ankunftszentren" wurden geschaffen, in denen innerhalb von einer Woche Asylanträge entschieden werden sollen; "Entscheidungszentren" eingerichtet, Tausende neue Mitarbeiter eingestellt. Und einige Hundert schon wieder entlassen. Denn nicht alles, was neu ist, funktioniert schon. Da dauern Verfahren immer noch zu lange, wie auch Frank-Jürgen Weise zugibt. Da gehen Adressen verloren, werden Bescheide fehlerhaft oder gar nicht zugestellt. Flüchtlingsorganisationen begrüßen zwar den Versuch, Verfahren zu beschleunigen, kritisieren aber auch, es bestehe die Gefahr, dass der Einzelfall zu wenig geprüft werde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 45 Min Regie: Michael Richter