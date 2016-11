Nick 00:35 bis 01:00 Jugendserie Drake & Josh Die heimliche Freundin USA 2005 Merken Josh ist sich sicher, dass er beim diesjährigen Wissenschaftswettbewerb an seiner Schule den ersten Preis gewinnen wird. Seine Erzrivalin Mindy Crenshaw steckt schließlich immer noch in der Klapsmühle! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Dan Schneider Drehbuch: Eric Friedman Musik: Scott Clausen Altersempfehlung: ab 12

