Nick 15:45 bis 16:15 Kinderserie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Wer war das? USA 2014 Merken Die Familie will in den Wasserpark fahren, doch vorher soll eines der Kinder zugeben, wer auf der Toilette nicht gespült hat. Keiner will's gewesen sein. Am Ende stellt sich heraus, der Hund war's und die Familie kann endlich in den Wasserpark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lizzy Greene (Dawn Harper) Casey Simpson (Ricky Harper) Mace Coronel (Dicky Harper) Aidan Gallagher (Nicky Harper) Allison Munn (Anne Harper) Brian Stepanek (Tom Harper) Originaltitel: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Douglas Lieblein, Michael Feldman, Matt Fleckenstein Musik: Scott Clausen, Chris Alan Lee Altersempfehlung: ab 6