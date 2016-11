WDR 00:35 bis 01:05 Show Das TalkGespräch D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In dieser Ausgabe nimmt sich WDR-Ausnahme-Humorist Olli Dittrich jetzt die abendlichen Plauderstunden im deutschen Fernsehen vor. Seinen 30-minütigen Geniestreich "Das TalkGespräch" zeigt das WDR Fernsehen am 19.11.2016 um 00.05 Uhr. Alle Charaktere und Geschichten sind frei erfunden - aber so gut wie echt. Wenn nicht besser. Verwandlungskünstler Olli Dittrich spielt jeden der vier Talkgäste wie auch den musikalischen Gast selbst. In der Gesprächsrunde diskutieren zeitgleich und nebeneinander sitzend miteinander: - die reife Seriendarstellerin und ehemalige Schlagersängerin Trixie Dörfel, die von den Dreharbeiten ihres neuen ARD-Zweiteilers erzählt - Tierfilmer und Abenteurer Andreas Baesecke, der von seiner Suche nach einer bislang unentdeckten Tierart in der Arktis berichtet - Polit-Journalist Hauke Roche-Baron, der über seine Begegnungen mit allen großen Staatsmännern spricht - Außenreporter Sandro Zahlemann, der die Widrigkeiten seines Arbeitsalltags schildert - "Platzhirsch", Shootingstar einer neuen deutschen Singer/Songwriter-Generation, der live im Studio seine Debüt-Single präsentiert. Moderiert wird diese hochkarätige Runde von Gastgeberin Simone Rabe, gespielt von Komikerin Cordula Stratmann, die Olli Dittrich bereits im "Frühstücksfernsehen" erfolgreich zur Seite stand. Technisch möglich wurde der "Multirollenauftritt" von Olli Dittrich - dieses Spiel mit sich selbst in fünf verschiedenen Rollen - durch den Einsatz eines Motion Control Systems: Hier wird in einem aufwändigen Verfahren über mehrere computergesteuerte Kameras die gesamte Talkshow Einstellung für Einstellung mit jeder einzelnen Figur aufgezeichnet und anschließend am Computer zu einem Bild zusammengesetzt. Noch nie wurde eine ganze Sendung mit diesem Verfahren unter Live-Bedingungen mit Original-Ton so produziert. Wie jede gute Talkshow wirbt auch "Das TalkGespräch" für die aktuellen Film- und Buchprojekte seiner Gäste. In den Filmbeiträgen dazu treten absolute Top-Stars aus Politik, Musik und Schauspiel in kurzen Cameo-Gastauftritten auf. "Das Talkgespräch" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln und beckground tv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cordula Stratmann , Olli Dittrich Originaltitel: Das TalkGespräch

