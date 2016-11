WDR 21:45 bis 22:30 Show Lars Reichow live - "Freiheit" D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Frei zu sein, ist heute kein Problem, aber sich frei zu fühlen, das ist eine Kunst. Lars Reichow hat ein Programm geschrieben für freie Menschen mit freiem Geist. Aber Freiheit" ist mehr als ein Programm. Es ist eine Haltung. Denn während andere die Freiheit mit den Zähnen verteidigen, geben wir sie mit einem knackigen Passwort am Computer ab. Ein Programm zwischen Rap, Rock, Reife - und Prüfung. Was tun, wenn die Freiheit im Wohnmobil auf der einen Herdplatte verpufft, wenn der Kaffeemaschine die südländische Leichtigkeit abhandenkommt und der Flüchtling vor der Tür steht? Freiheit" ist auch ein Gefühl. Lars Reichow kann es erzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lars Reichow live - "Freiheit"