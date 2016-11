BR Fernsehen 23:30 bis 01:15 Drama Wir wollten aufs Meer D 2012 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Wir wollten aufs Meer" erzählt die Geschichte der jungen Rostocker Hafenarbeiter Cornelis Schmidt und Andreas Hornung, die in den 80er-Jahren nur davon träumen können zur See zu fahren. Bis eines Tages Cornelis' Liebe zu der jungen Vietnamesin Phuong Mai und der Verrat an einem Arbeitskollegen den Freunden zum Verhängnis wird. Rostock 1982: Als die beiden Freunde Cornelis und Andreas im Rostocker Hafen ankommen, haben sie nur ein großes Ziel: Sie wollen aufs Meer, als Matrosen der Handelsmarine der DDR in die weite Welt fahren. Ihr Ziel scheint zum Greifen nah. Jahre später: Die beiden Freunde arbeiten immer noch an Land. Um doch noch das lang erhoffte Ziel zu erreichen, überredet Andreas Cornelis zur Zusammenarbeit mit der Stasi. Sie sollen einen Freund, den Vorarbeiter Matze, aushorchen. Die Stasi hat erfahren, dass er Fluchtpläne hat. Matze, der Cornelis vertraut, offenbart arglos sein Geheimnis mit allen Details. Andreas ist begeistert und überzeugt, dass diese Information ihnen endlich den heiß ersehnten Job als Matrosen ermöglicht. Doch Cornelis macht im letzten Moment einen Rückzieher. Als Matze am nächsten Tag beim Fluchtversuch dennoch festgenommen wird, weiß Cornelis, wer den Freund verraten hat und nichts ist mehr wie es war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Fehling (Cornelis Schmidt) August Diehl (Andreas Hornung) Ronald Zehrfeld (Matthias Schönherr) Rolf Hoppe (Oberst Seler) Sylvester Groth (Roman) Thomas Lawincky (Eberhard Fromm) Phuong Thao Vu (Phuong Mai) Originaltitel: Wir wollten aufs Meer Regie: Toke Constantin Hebbeln Drehbuch: Ronny Schalk, Toke Constantin Hebbeln Kamera: Felix Novo de Oliveira Musik: Nic Raine Altersempfehlung: ab 12