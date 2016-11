BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Komödie Winterkartoffelknödel. Ein Eberhoferkrimi D 2014 Nach dem Roman von Rita Falk 2016-11-19 01:15 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Franz Eberhofer bekommt es mit einer ganzen Serie bizarrster Todesfälle rund um die Familie Neuhofer zu tun. Während alle, besonders aber Franz' Vorgesetzter Moratschek, an Zufälle glauben, heften sich Franz und Rudi an die Fersen der Femme fatale Mercedes und ihres Partners Klaus Mendel. Die Reise führt sie bis nach Teneriffa, wo Franz und Rudi in einem Romantikhotel als vermeintliches Pärchen landen ... Dorfgendarm Franz Eberhofer ist so weiß wie die Winterkartoffelknödel seiner Oma. Den Anblick des toten Neuhofer-Sohns muss er erst mal verdauen. Wie aus heiterem Himmel hatte sich ein Baucontainer vom Kran gelöst und den Unglücklichen punktgenau unter sich begraben - direkt vor der eigenen Haustür. An einen Unfall mag der in seinen Heimatort Niederkaltenkirchen strafversetzte Polizist nicht so recht glauben. Schließlich hat er nach 15 Jahren Dienst in München ein untrügliches Gespür fürs Verbrechen. Mithilfe seines Freundes und früheren Kollegen Rudi Birkenberger, der inzwischen als Privatdetektiv arbeitet, findet Eberhofer heraus, dass an der Aufhängung des Containers gewerkelt wurde. Mehr aber auch nicht. Im Dorf ist die Sache sowieso klar: ganz mieses Karma. Denn schon der Vater des Getöteten kam bei einem Unfall ums Leben. Lieber als mit Mordtheorien beschäftigt sich die Gemeinde, vor allem der männliche Teil, mit einem neuen Gesicht: Die aufregende Mercedes, vor Kurzem in die verlassene Villa am Waldrand gezogen, wickelt alle um den Finger - auch Eberhofer. Leider lenkt ihn seine Pflicht als Polizist von seinem Flirt mit Mercedes ab: Mutter Neuhofer wird erhängt aufgefunden. Jetzt ist nur noch Sohn Hans von der leidgeprüften Familie übrig. Doch statt in Trauer zu versinken, fährt der neuerdings einen teuren Sportwagen. Kein Wunder, dass Eberhofers Misstrauen erwacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) Lisa Maria Potthoff (Susi) Enzi Fuchs (Oma Eberhofer) Eisi Gulp (Vater Eberhofer) Sigi Zimmerschied (Dienststellenleiter Moratschek) Jeanette Hain (Mercedes) Originaltitel: Winterkartoffelknödel Regie: Ed Herzog Drehbuch: Sascha Bigler, Ed Herzog, Kerstin Schmidbauer Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Martin Probst Altersempfehlung: ab 12