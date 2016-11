BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Komödie Die göttliche Sophie D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Jens Steffensen, Geistlicher aus dem hohen Norden, übernimmt eine Gemeinde im urbayerischen Fischbach. Der Hamburger Pfarrer fühlt sich hier so fremd wie ein Leuchtturm im Gebirge, und dann fehlt ihm auch noch eine Pfarrhaushälterin. Die temperamentvolle Sophie Strohmayr ist zwar eigentlich Atheistin, übernimmt aber in Gottes Namen die Stelle. Eigentlich ist Pfarrer Jens Steffensen ein eingefleischtes Nordlicht. Auf Bitten seines alten Studienfreundes Clemens Stölzer bricht er jedoch seine Zelte in St. Pauli ab und übernimmt eine kleine Pfarrei tief im Süden. Bei seiner Ankunft im malerischen Fischbach erlebt Jens zunächst einen Kulturschock. Außerdem überfährt er beinahe die Katze von Sophie Strohmayr und erregt dadurch ihren Zorn. Um seinen Fehler wiedergutzumachen, bietet er Sophie, die gerade ihren Job in der Molkerei verloren hat, die freie Stelle als Haushälterin im Pfarrhaus an. Sophie ist zwar aus der Kirche ausgetreten, nimmt das Angebot aber nach kurzem Zögern an. Schnell stellt sie fest, dass der progressive Priester mit seiner erfrischenden Art Bewegung in das verschlafene bayerische Dorf bringt. Das bemerkt auch Sophies Freundin Inge, die nach einem Zerwürfnis mit ihrem eifersüchtigen Mann, dem Molkereibesitzer Johann Schüssler, ebenfalls ins Pfarrhaus einzieht. Als Schüssler, von der gescheiterten Ehe frustriert, seinen angeschlagenen Betrieb schließt und sich auf eine Berghütte zurückzieht, bahnt sich eine Katastrophe an. Unterhaltungsspezialist Hajo Gies inszenierte mit leichter Hand in München und Umgebung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela May (Sophie Strohmayr) Jan Fedder (Jens Steffensen) Saskia Vester (Inge Schüssler) Andreas Giebel (Johann Schüssler) Johannes Silberschneider (Clemens Stölzer) Marcantonio Moschettini (Carlo Fabriano) Stefan Murr (Micha Strohmayr) Originaltitel: Die göttliche Sophie Regie: Hajo Gies Drehbuch: Martina Brand, Thomas Kirdorf Kamera: Thomas Etzold Musik: Günther Illi Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 354 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 174 Min. Curling

Sport

Eurosport 10:30 bis 13:00

Seit 144 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 11:00 bis 12:55

Seit 114 Min.