"Welt der Tiere - Der Wolfsmann" erzählt die Geschichte des Wolfs in Norwegen aus der Perspektive eines charismatischen Mannes, der sein Leben ganz dem Wolf gewidmet hat. Obwohl der Norden Europas so viel dünner besiedelt ist als Mitteleuropa, scheint es selbst hier nicht genügend Platz zu geben für das wohl faszinierendste heimische Raubtier: den Wolf. Bis in die entlegensten Winkel wurde er auch hier verfolgt und ohne Menschen wie Frank André Soma, wäre der Wolf vielleicht schon ganz aus Norwegen verschwunden. Der charismatische Mann hat sein Leben ganz dem Wolf gewidmet. Es gibt auf der Welt nur wenige Menschen, die ein derartig intensives Verhältnis zum Wolf haben und zugleich ein solch umfangreiches Wissen. Die Raufereien mit seinen drei zahmen Wölfen sind legendär. Die Gehegebesuche mit Gästen sind eine Sensation. Das Filmteam begleitet den Wolfsmann von Langedrag durch ein Jahr. Er zeigt ihn im Privatleben, bei der Arbeit und vor allem mit seinen geliebten Wölfen.