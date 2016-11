BR Fernsehen 06:30 bis 07:00 Familienserie Dahoam is Dahoam Folge: 1810 Jetzt wird's haarig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Annalena und Fanny schwärmen in einem Gespräch von langen, dichten Haaren. Ohrenzeuge Gregor wirft einen Blick in den Spiegel und beschließt zu handeln. Was, wenn er erfährt, dass von Hunden die Rede war? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Erber (Theresa Brunner) Heidrun Gärtner (Annalena Brunner) Brigitte Walbrun (Rosi Brunner) Holger Matthias Wilhelm (Gregor Brunner) Tommy Schwimmer (Florian Brunner) Senta Auth (Veronika Brunner) Hermann Giefer (Martin Kirchleitner) Originaltitel: Dahoam is Dahoam Regie: Jochen Müller