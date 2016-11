Pro7 Fun 02:50 bis 04:25 Actionfilm The Fighters USA 2008 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wutausbrüche sind keine Seltenheit bei Jake (Sean Faris), seit sein Vater den Unfalltod fand und er sich daran schuldig fühlt. So provoziert er damit an seiner neuen Schule in Florida gleich eine Massenschlägerei, die auf Youtube die Runde macht. Daraufhin lädt ihn der durchtriebene Mixed Martial Art Champ Ryan (Cam Gigandet) zur Party ein, nur um Jake vor allen zusammenzuschlagen. Der Brasilianer Jean (Djimon Hounsou) bildet Jake daraufhin zum Fighter aus.

Moderner Kampfsportfilm, bei dem "Fight Club" und der angejahrte "Karate Kid" ein zeitgemäßes Teen-Update erfahren, das verschiedene Kampfstile vermengt. Action in Handarbeit mit einem Schuss Romantik sind somit vor Floridas sonniger Kulisse angesagt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sean Faris (Jake Tyler) Amber Heard (Baja Miller) Cam Gigandet (Ryan McCarthy) Evan Peters (Max Cooperman) Leslie Hope (Margot Tyler) Djimon Hounsou (Jean Roqua) Wyatt Smith (Charlie Tyler) Originaltitel: Never Back Down Regie: Jeff Wadlow Drehbuch: Chris Hauty Kamera: Lukas Ettlin Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 18

