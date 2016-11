Der New Yorker Detective Allen Gamble ist mit seinem Schreibtischjob voll in seinem Element. Die Verbrechen auf den Straßen der Großstadt interessieren ihn nur auf dem Papier. Sein neuer Partner Terry Hoitz, der an den Schreibtisch verdonnert wurde, weil er zu hitzköpfig und handgreiflich ist, ist das genaue Gegenteil. Eines haben die beiden aber gemeinsam: ihre Bewunderung für die Vorzeige-Cops Danson und Highsmith. Eines Tages erhalten Allen und Terry die Chance, ihren Idolen ernsthafte Konkurrenz zu machen. Dabei geht jedoch so einiges schief. In Google-Kalender eintragen