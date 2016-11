Tele 5 03:05 bis 04:35 Horrorfilm Swamp Devil - Der Fluch des Monsters CDN 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einem kleinen amerikanischen Südstaatenstädtchen am Rande des legendenumwobenen Sumpfes ist die Dorfschönheit ermordet worden. Diverse Anzeichen deuten auf den ehemaligen Sheriff Blaime als Hauptverdächtigen, doch fehlt von diesem seit der Mordnacht jede Spur. Da eilt aus der großen Stadt die Studentin Melanie Blaime herbei, fest entschlossen, den Vater zu finden und seinen Ruf wieder herzustellen. Melanies Jugendfreund Jimmy stellt sich als Helfer zur Verfügung, verfolgt jedoch genau wie seine seltsame Mutter ganz eigene Ziele bei der Sache. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Dern (Howard Blaime) Cindy Sampson (Melanie Blaime) Nicolas Wright (Jimmy Fuller) Robert Higden (Jones) Allison Graham (Deputy Jolene Harris) James Kidnie (Sheriff Nelson Bois) Bronwen Mantel (Shelly) Originaltitel: Swamp Devil Regie: David Winning Drehbuch: Gary Dauberman, Ethlie Ann Vare Kamera: Daniel Vincelette Musik: James Gelfand Altersempfehlung: ab 16

