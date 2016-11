Tele 5 00:00 bis 01:40 Actionfilm Lightning Strikes BUL 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die idyllische Landgemeinde Roscoe träumt von Höherem und buhlt um die Ansiedlung einer ausländischen Firma. Deren Vertreter wollen sich Roscoe aus Anlass des alljährlichen Kürbisfestes gerade mal ansehen, weshalb es überhaupt nicht gut passt, wenn ausgerechnet jetzt ein bizarres Wetterphänomen so manchen braven Bürger unversehens das Leben kostet. Der Elektromonstersturm schlägt so schnell zu, wie er wieder verschwindet. Als die Behörden versagen, bleibt es Sheriff Bradley überlassen, dem Geheimnis auf den schaurigen Grund zu gehen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kevin Sorbo (Sheriff Bradley) David Schofield (Donovan) Annabel Wright (Nancy) Robyn Addison (Angel) Tom Harper (Jerry) Kolin Smialek (Billy) Todd Jensen (Bürgermeister Fordice) Originaltitel: Lightning Strikes Regie: Gary Jones Drehbuch: Rafael Jordan Kamera: Martin Chichov Altersempfehlung: ab 16

