Tele 5 20:15 bis 22:00 SciFi-Film Swamp Shark USA 2011 2016-11-19 01:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In den Sümpfen des Atchafalaya Basin ist die Hölle los. Wegen des Gator-Fests reisen Teenager zu Tausenden an. Niemand ahnt, dass in einen nahegelegenen Fluss bei einem nächtlichen missglückten Deal eines Tierschmugglerrings eine Kreatur frei kommt. Am nächsten Tag wird die zerfetzte Leiche eines Anwohners gefunden. Schuld sollen die Alligatoren der McDaniels-Familie des Gator Shack sein. Deren Kopf Rachel ist aber überzeugt, die Rückenflosse eines Hais gesehen zu haben, und will dem Geheimnis auf die Spur kommen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kristy Swanson (Rachel McDaniel) D.B. Sweeney (Charlie) Jason Rogel (Martin) Sophia Sinise (Krystal) Robert Davi (Sheriff Watson) Jeff Chase (Jason "Swamp Thing") Richard Tanne (Tyler) Originaltitel: Swamp Shark Regie: G.E. Furst Drehbuch: Charles Bolon, Jennifer Iwen, Eric Miller Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Andrew Morgan Smith Altersempfehlung: ab 16