ONE 22:00 bis 23:20 Thriller Die geheimnisvolle Fremde F, GB, PL 2011 Nach dem Roman von Douglas Kennedy 2016-11-20 02:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Schriftsteller Tom Ricks zieht nach Paris, um seiner Ex- Frau und Tochter näher zu sein. Doch die Dinge laufen nicht wie geplant: seine Ex verbietet ihm den Kontakt zu seiner Tochter, er wird ausgeraubt und landet schließlich in einem schäbigen Vororthotel. Um die Miete für sein Zimmer bezahlen zu können, nimmt er einen Job als Nachtwächter an, der ihm zumindest Gelegenheit gibt, wieder an einem Roman zu arbeiten. Eines Abends lernt er die schöne Margit kennen - die Muse und Witwe eines ungarischen Schriftstellers. Er beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit der geheimnisvollen Fremden, die aber scheint wie eine dunkle Macht Kontrolle über sein Leben zugewinnen. Basierend auf dem Roman "Die Liebhaberin" von Douglas Kennedy. Mit Ethan Hawke und Kristin Scott Thomas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Tom Ricks) Kristin Scott Thomas (Margit) Joanna Kulig (Ania) Samir Guesmi (Sezer) Delphine Chuillot (Nathalie) Julie Papillon (Chloé) Geoffrey Carey (Laurent) Originaltitel: La femme du Vème Regie: Pawe? Pawlikowski Drehbuch: Pawe? Pawlikowski Kamera: Ryszard Lenczewski Musik: Max de Wardener Altersempfehlung: ab 16