ONE 21:45 bis 22:00 Magazin kinokino Das Filmmagazin im BR Fernsehen Phantastische Tierwesen? - Harry Potter-Fans in Vorfreude / Egon Schiele - Tod und Mädchen / Die Reise mit Vater / Filmschoolfest Munich D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Magazin stellt die aktuellen Neustarts im Kino vor, zeigt Interviews mit Schauspielern und Regisseuren und Porträts bedeutender Filmpersönlichkeiten. Tipps zu neu erschienenen DVDs, Filmbüchern und Soundtracks runden die Sendung ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: kinokino