ONE 12:30 bis 13:15 Reportage Generation What - Erwachsen, was ist das schon? F 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Dokumentarbericht beschäftigt sich mit der hier als "Generation What?" bezeichneten Generation der aktuell 18- bis 34jährigen. In der zweiten Folge wird anhand von vier Beispielen aus verschiedenen, europäischen Ländern aufgezeigt, wie junge Menschen ihr berufliches und privates Leben gestalten. Der Schwerpunkt in dieser Folge liegt auf der langen Abhängigkeit der jungen Erwachsenen von ihren Eltern in dieser Generation, die von Wirtschaftskrisen und mangelnden Perspektiven beeinflusst wird, und ihren Versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen und ihr Leben selbständig zu gestalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Génération Quoi Regie: Christophe Nick

