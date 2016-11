ONE 08:30 bis 10:00 Dokumentation Das Wunder Mensch - Unser Körper in Zahlen D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Fast sieben Milliarden Menschen leben auf der Erde. Und der Körper eines jeden von ihnen leistet täglich Unglaubliches. Die Dokumentation nimmt die Zuschauer mit auf eine fantastische wissenschaftliche Reise und begleitet die Entwicklung des menschlichen Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter. Unser Herz pumpt pro Tag 8.000 Liter Blut durch unseren Körper. Unsere Oberschenkelknochen können das Gewicht von 21 Männern aushalten. Wir schwitzen in unserem Leben über 14.000 Liter Schweiß aus. Unsere Augen können über sieben Millionen Farben unterscheiden. Und während unseres ganzen Lebens bilden wir 6.000 Mal mehr neue Zellen, als die Milchstraße Sterne zählt. Unser Körper leistet also Unglaubliches - schon im alltäglichen "Normalbetrieb" -, doch meist nehmen wir es gar nicht bewusst wahr. Die Wissenschaftsdokumentation nimmt den Zuschauer mit auf eine fantastische Reise. Sie begleitet die Entwicklung des menschlichen Körpers von den ersten Sekunden während der Empfängnis bis ins hohe Alter und entschlüsselt dessen Statistik. In aufwendig inszenierten Bildern und Animationen werden die atemberaubenden Zahlen, die das Wunder unseres Körpers beschreiben, auf völlig neue Art visuell begreifbar gemacht. Dafür haben Szenenbildner jedem Thema entsprechend eigene künstlerisch gestaltete Filmsets entwickelt. Ergänzt werden diese Bilder durch Kommentare von Wissenschaftlern, die aus ihrem jeweiligen Fachgebiet heraus die faszinierenden Vorgänge und Fähigkeiten des menschlichen Körpers beschreiben, sowie durch Interviews mit Menschen auf den Straßen von Paris, London und Köln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le corps dechiffre Regie: David Johnson/Clive Maltby/Mike Schaefer