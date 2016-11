RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Schwester Namenlos D, A 1999 2016-11-20 10:30 HDTV Merken Ratlosigkeit im Doktorhaus: Wie soll Maxls kleine Schwester heißen? Der Termin für die Taufe steht schon fest, nur ein Name ist noch nicht gefunden - das Thema beschäftigt bald ganz Sonnenstein. Moni und Tobias, ein junges Pärchen, das von zu Hause ausgerissen ist, überfällt am hellichten Tag in Hall eine Frau. Thomas Burgner, der zusammen mit Maxl Sabina und das Baby aus dem Krankenhaus abholen will, kann den Raub gerade noch verhindern - Moni und Tobias entwischen auf ihrem Motorrad. Auf dem Weg nach Italien machen sie in Sonnenstein halt. Völlig abgebrannt versuchen sie dort zu Geld zu kommen. Aber auch ein Einbruch in Pankraz' Haus bleibt erfolglos - wiederum ist es der Bergdoktor, der den Diebstahl vereiteln kann. Moni und Tobias versuchen, über die Berge zu entkommen und machen Station in der Berghütte der alten Marei. Zufällig kommen Thomas und Maxl bei einer Wanderung an Mareis Haus vorbei. Als Moni und Tobias die beiden entdecken, bekommen sie es mit der Angst zu tun. Der Bergdoktor wird sie sicher wiedererkennen! In ihrer Not bedroht Moni die alte Marei: Wenn sie etwas verrät, muss ihr Hund Bummerl sterben. Mit der Hilfe des Bergdoktors gelingt es Marei aber letztendlich doch, die beiden zu überlisten. Für die kleine Burgner-Tochter hat sich immer noch kein Name gefunden, nichts scheint passend oder gut genug. Da erledigt der pfiffige Maxl das Problem auf seine Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare